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Зеленский встретился с премьером Бельгии в Киеве

Зеленский встретился с премьером Бельгии в Киеве Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
26 ноября 2022 г. 14:37
Зеленский встретился с премьером Бельгии в Киеве

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - отметил он.

Ранее стало известно, что Бельгия согласовала для Украины очередной пакет помощи и отправит подводные дроны и мобильные лаборатории.

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