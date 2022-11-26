Зеленский встретился с премьером Бельгии в Киеве

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
"Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - отметил он.
Ранее стало известно, что Бельгия согласовала для Украины очередной пакет помощи и отправит подводные дроны и мобильные лаборатории.