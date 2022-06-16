Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Зеленский поприветствовал европейских лидеров сразу после их визита в Ирпень.

После визита лидеров четырех стран в Ирпень Шольц отметил в Twitter, что город давно уже стал символом невообразимой жестокости, бессмысленного насилия.

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе это памятник - эта война должна закончиться", - написал Шольц.