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Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.
В регионе
16 июня 2022 г. 15:26
Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Зеленский поприветствовал европейских лидеров сразу после их визита в Ирпень.

После визита лидеров четырех стран в Ирпень Шольц отметил в Twitter, что город давно уже стал символом невообразимой жестокости, бессмысленного насилия.

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе это памятник - эта война должна закончиться", - написал Шольц.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski ilə Avropa İttifaqı liderlərinin görüşü başlayıb

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