О нас

Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на фронте и дипломатическое решение конфликта

Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на фронте и дипломатическое решение конфликта Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне.
В регионе
18 августа 2025 г. 18:19
Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на фронте и дипломатическое решение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог во время своей встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию на поле боя и дипломатические возможности решения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент (США Дональд) Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был", - написал Зеленский в телеграм-канале в понедельник.

Он поблагодарил Келлога за встречу и за совместную работу с украинской командой.

"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в ночь на понедельник продолжились российские атаки на украинские города. Среди убитых два ребенка, также есть десятки раненых.

17:55

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Они проводят переговоры перед тем, как Зеленский встретится с Дональдом Трампом и европейскими коллегами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Vaşinqtonda Kelloqla görüşüb

Другие новости из категории

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном
Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном
18 августа 2025 г. 18:29
Токаев обсудил с главой КазМунайГаз дополнительные маршруты экспорта нефти
Токаев обсудил с главой "КазМунайГаз" дополнительные маршруты экспорта нефти
18 августа 2025 г. 18:26
Сибига: От встречи в Вашингтоне ожидаем четкого понимания гарантий безопасности
Сибига: От встречи в Вашингтоне ожидаем четкого понимания гарантий безопасности
18 августа 2025 г. 16:56
До середины сентября госслужащие Казахстана перейдут на национальный мессенджер Aitu
До середины сентября госслужащие Казахстана перейдут на национальный мессенджер Aitu
18 августа 2025 г. 16:35
Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках соглашения о недрах
Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках соглашения о недрах
18 августа 2025 г. 16:10
Самолет рейса Москва-Ош совершил экстренную посадку во Внуково
Самолет рейса Москва-Ош совершил экстренную посадку во Внуково
18 августа 2025 г. 15:55
Президент Ирана прибыл в Армению с официальным визитом
Президент Ирана прибыл в Армению с официальным визитом
18 августа 2025 г. 15:34
По меньшей мере четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Турции
По меньшей мере четыре нелегальных мигранта погибли у берегов Турции
18 августа 2025 г. 15:00
Пезешкиан совершит визит в США
Пезешкиан совершит визит в США
18 августа 2025 г. 14:03
В Пакистане в результате муссонных дождей число погибших превысило 600 человек
В Пакистане в результате муссонных дождей число погибших превысило 600 человек
18 августа 2025 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi