Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на фронте и дипломатическое решение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог во время своей встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию на поле боя и дипломатические возможности решения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент (США Дональд) Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был", - написал Зеленский в телеграм-канале в понедельник.

Он поблагодарил Келлога за встречу и за совместную работу с украинской командой.

"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в ночь на понедельник продолжились российские атаки на украинские города. Среди убитых два ребенка, также есть десятки раненых.

17:55

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Они проводят переговоры перед тем, как Зеленский встретится с Дональдом Трампом и европейскими коллегами.