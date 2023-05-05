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Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна Президент Украины Владимир Зеленский, который вернулся из Чехии в Киев, принял главу МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяна.
В регионе
5 мая 2023 г. 16:16
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Украины Владимир Зеленский, который вернулся из Чехии в Киев, принял главу МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяна.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Это первый его визит в Украину после установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

Зеленский поблагодарил Бахрейн за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и оказанную помощь.

Стороны обсудили предложенную президентом международному сообществу украинскую формулу мира, послевоенное восстановление Украины, а также вовлечение в перспективные проекты сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости.

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Версия на английском языке Zelenskyy meets with Bahrain foreign minister

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