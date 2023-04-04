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Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео

Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций США, возглавляемой бывшим госсекретарем Майком Помпео.
В регионе
4 апреля 2023 г. 13:49
Зеленский встретился с делегацией из США во главе с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций США, возглавляемой бывшим госсекретарем Майком Помпео.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Зеленский в ходе встречи пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину.

"Мы открыты для этого, готовы оказать вам полное содействие. Для нас это очень важно", - отметил он.

Зеленский проинформировал о возможностях развития бизнеса в сфере строительства, сельского хозяйства, ИТ-технологий и т.д. Президент также акцентировал внимание на важности продолжения и усиления оборонной помощи и совместного развития оборонных технологий с учетом опыта, приобретенного Украиной во время войны. "Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес – это то, что создает рабочие места", - отметил он.

Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности, процесс вступления Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

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