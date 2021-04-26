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Зеленский: Встреча с Путиным состоится

Зеленский: Встреча с Путиным состоится Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ
В регионе
26 апреля 2021 г. 15:06
Зеленский: Встреча с Путиным состоится
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил - вы это слышали - встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", - сказал он, выступая в понедельник перед журналистами.

Зеленский также добавил, что ему "важна суть встречи, а где именно она будет - это детали".

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Версия на английском языке Zelensky says meeting with Putin will take place
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "Putinlə görüş olacaq"

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