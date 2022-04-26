Зеленский: Все знают, что ставка на Украину - выигрышная

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, большинство стран сомневались в прочности Украины и боялись провоцировать Москву. Однако, отныне все понимают, что ставка на нашу страну, является выигрышной.

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, большинство стран сомневались в прочности Украины и боялись провоцировать Москву. Однако, отныне все понимают, что ставка на нашу страну, является выигрышной.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за независимость. 24 февраля большинство в мире не верили, что мы выстоим неделю. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину - выигрышная. А теперь все это знают", - заявил президент Украины.