О нас
Аудио новости

Зеленский: Все знают, что ставка на Украину - выигрышная

Зеленский: Все знают, что ставка на Украину - выигрышная Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, большинство стран сомневались в прочности Украины и боялись провоцировать Москву. Однако, отныне все понимают, что ставка на нашу страну, является выигрышной.
В регионе
26 апреля 2022 г. 01:08
Зеленский: Все знают, что ставка на Украину - выигрышная

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, большинство стран сомневались в прочности Украины и боялись провоцировать Москву. Однако, отныне все понимают, что ставка на нашу страну, является выигрышной.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за независимость. 24 февраля большинство в мире не верили, что мы выстоим неделю. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину - выигрышная. А теперь все это знают", - заявил президент Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi