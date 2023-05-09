Зеленский: ВС РФ не удалось захватить Бахмут, вот и прибегают к ракетным ударам

На фоне неудач на фронте, в частности, в Бахмуте, ВС РФ увеличили ракетные удары по Украине.

На фоне неудач на фронте, в частности, в Бахмуте, ВС РФ увеличили ракетные удары по Украине.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству нужно как говорится, что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет... Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить к 9 мая. И хотя, к сожалению, уже не существует там как такого целого города, все разрушено абсолютно", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что ранее сегодня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что ВС РФ потеряли 3 км фронта в результате действий ВСУ.

"Сегодня они [украинские войска] рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору", - отметил он.