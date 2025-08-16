Зеленский: ВС РФ могут попытаться усилить удары по позициям ВСУ для выгодных политобстоятельств

О нас

16 августа 2025 г. 17:07
В ближайшие дни ВС РФ могут попытаться усилить давление и удары по украинским позициям с "целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами".

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях после доклада главнокомандующего ВСУ Александа Сырского о ситуации на фронте.

По словам Зеленского, к такому выводу он пришел основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и доклад Сырского.

"Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать - если надо, то и асимметрично... Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области – на направлениях Доброполье и Покровска", - отметил он.

