Зеленский возвращается из Турции с руководившими обороной "Азовстали" командирами

Все украинские командиры, руководившие обороной металлургического комбината "Азовсталь", возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

Все украинские командиры, руководившие обороной металлургического комбината "Азовсталь", возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Отметим, что в списке указаны имена и фамилии пятерых военнослужащих: Денис Прокопенко "Редис" - командир "Азова"; Сергей Волынский "Волина" - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Святослав Паламарь "Калина" - заместитель командира "Азова"; Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины; Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.