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Зеленский возвращается из Турции с руководившими обороной "Азовстали" командирами

Зеленский возвращается из Турции с руководившими обороной "Азовстали" командирами Все украинские командиры, руководившие обороной металлургического комбината "Азовсталь", возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.
В регионе
8 июля 2023 г. 17:48
Зеленский возвращается из Турции с руководившими обороной Азовстали командирами

Все украинские командиры, руководившие обороной металлургического комбината "Азовсталь", возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Отметим, что в списке указаны имена и фамилии пятерых военнослужащих: Денис Прокопенко "Редис" - командир "Азова"; Сергей Волынский "Волина" - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Святослав Паламарь "Калина" - заместитель командира "Азова"; Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины; Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski “Azovstal” müdafiəsinə rəhbərlik edən komandirlərlə Türkiyədən qayıdır

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