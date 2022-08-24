Зеленский: Война в Украине закончится только победой

Война в Украине закончится только победой.

Война в Украине закончится только победой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости страны.

"Для нас Украина - это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля", - отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что Донбасс - это Украина: "И мы будем возвращать его, каким будет этот путь. Крым - это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь".

Президент Украины также обратился к России: "Не хотите, чтобы ваши солдаты погибали? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия".