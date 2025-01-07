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Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
В регионе
7 января 2025 г. 23:33
Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия части международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Как передает Report, об этом свидетельствует карточка проекта, опубликованная на сайте Рады.

"Проектом Закона Украины "О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины" предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь "О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания"", - отмечается в документе.

Также поясняется, что законопроект вносится на рассмотрение парламента ввиду того, что почтовая связь прекращена, что значит практическое выполнение таких международных договоров Украины с этими государствами невозможно. К проекту приложено 26 международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере, а также приложения к ним и один двусторонний договор с Беларусью.

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