Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.

Как передает Report, об этом сообщается на сайт Верховной Рады.

Согласно первому законопроекту, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток. Второй документ, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.

Ранее сообщалось о том, что военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, их действие продлят до 9 мая 2025 года.