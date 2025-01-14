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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.
В регионе
14 января 2025 г. 13:31
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.

Как передает Report, об этом сообщается на сайт Верховной Рады.

Согласно первому законопроекту, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток. Второй документ, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.

Ранее сообщалось о том, что военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 8 февраля, их действие продлят до 9 мая 2025 года.

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