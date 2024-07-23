Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране до середины ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране до середины ноября.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутату Ярослава Железняка.

По его словам, военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: с 12 августа до середины ноября 2024 года.

Комитет по вопросам обороны уже поддержал предложение президента.

"Далее нужно 226 голосов Рады сегодня и подпись президента", - добавил Железяняк.