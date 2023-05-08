О нас

Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня победы 8 мая

Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня победы 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предлагается перенести празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая. Он опубликовал обращение к украинцам и миру в честь Дня памяти и победы над на
В регионе
8 мая 2023 г. 10:49
Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня победы 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предлагается перенести празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая. Он опубликовал обращение к украинцам и миру в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что много лет назад была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы - для празднования достигнутых мира и единства.

"Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести
Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести
8 мая 2023 г. 10:06
Сулейман Сойлу: Независимость Турции беспокоит многие силы
Сулейман Сойлу: Независимость Турции беспокоит многие силы
8 мая 2023 г. 09:55
В Иране двое мужчин казнены за богохульство
В Иране двое мужчин казнены за богохульство
8 мая 2023 г. 09:54
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб один человек
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб один человек
8 мая 2023 г. 09:50
ПВО Украины уничтожили ночью 35 Шахедов
ПВО Украины уничтожили ночью 35 "Шахедов"
8 мая 2023 г. 07:56
ЕС может ввести санкции против компаний Китая и Ирана, помогающих России
ЕС может ввести санкции против компаний Китая и Ирана, помогающих России
8 мая 2023 г. 07:13
Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом
Президенты центральноазиатских государств посетят Китай с государственным визитом
8 мая 2023 г. 06:39
Ночная атака дронами на Киев, есть раненые
Ночная атака дронами на Киев, есть раненые
8 мая 2023 г. 03:16
В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки
В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки
8 мая 2023 г. 02:48
Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома
Россия обстрела Херсонскую область: ранена женщина, разрушены дома
7 мая 2023 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi