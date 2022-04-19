Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закон о продлении действия военного положения.
Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующий законопроект "Проект закона об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля зарегистрирован в парламенте.
Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.
15 марта председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что ВР поддержала решение о продлении военного положения в Украине еще на 30 дней.
Законом утвержден указ президента от 14 марта 2022 года, которым срок действия военного положения в Украине продлен с 05:30 26 марта сроком на 30 суток, то есть до 05:30 25 апреля.