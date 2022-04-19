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Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения в Украине

Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения в Украине Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закон о продлении действия военного положения
В регионе
19 апреля 2022 г. 15:53
Зеленский внес в Раду проект закона о продлении военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закон о продлении действия военного положения.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующий законопроект "Проект закона об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля зарегистрирован в парламенте.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

15 марта председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что ВР поддержала решение о продлении военного положения в Украине еще на 30 дней.

Законом утвержден указ президента от 14 марта 2022 года, которым срок действия военного положения в Украине продлен с 05:30 26 марта сроком на 30 суток, то есть до 05:30 25 апреля.

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