Зеленский: Визит премьеров Польши, Чехии и Словении является мужественным шагом

Визит в Киев премьер-министров Польши Матеуша Моравецкого, Чехии Петра Фиалы и Словении Янеза Янши является мужественным шагом, демонстрирующим отношение к Украине.

Визит в Киев премьер-министров Польши Матеуша Моравецкого, Чехии Петра Фиалы и Словении Янеза Янши является мужественным шагом, демонстрирующим отношение к Украине.

Как передает Report, об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Я хотел бы поблагодарить за то, что они нам сильно помогают. Это крепкая позиция, что в такое время, когда даже послы покинули Украину из-за полномасштабного вторжения российской федерации на нашу землю, и эти люди – лидеры своих прекрасных независимых европейских государств – ничего не боятся. Боятся за нашу судьбу, и они здесь для того, чтобы нас поддержать. Это большой, правильный мужественный и дружественный шаг. Я уверен, что с такими друзьями, такими странами-соседями и партнерами мы действительно сможем победить", - сказал глава государства.

По его словам, самое главное, что украинская власть "этим людям абсолютно доверяет".

"Поэтому, когда говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Европейском Союзе или говорим о санкционной политике, то на 100 процентов мы знаем, что все, что обсуждаем, действительно дойдет до цели, что достигнем положительных целей для нашей безопасности", - сказал президент.

Пресс-служба главы государства заявила, что во время встречи обсуждались также планы восстановления Украины после завершения военных действий. В этом контексте важна международная помощь в наполнении соответствующих фондов восстановления, которые уже создало украинское правительство, отметили в ОП.