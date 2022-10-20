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Зеленский: Ведется подготовка к визиту президента Германии в Украину

Зеленский: Ведется подготовка к визиту президента Германии в Украину Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ведется подготовка к визиту германского коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера.
В регионе
20 октября 2022 г. 15:54
Зеленский: Ведется подготовка к визиту президента Германии в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ведется подготовка к визиту германского коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в публикации на Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что сегодня провел продуктивный разговор с президентом Германии, в ходе которого поблагодарил за поставку первой системы ПВО Iris-T.

"Благодарен Германии за первую систему ПВО Iris. Мы должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия ракетного террора РФ. Также готовим визит президента Германии в Украину", - написал Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Preparations underway for German president’s visit to Ukraine

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