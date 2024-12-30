Зеленский: В следующем году мы должны продолжить работу по достижению мира

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что мир может быть достигнут в 2025 году.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что мир может быть достигнут в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

"В 2025 году мы должны продолжать работать над достижением нашей общей цели - мира. Украина, защищающаяся от ежедневных жестоких атак, опирается на своих стратегических друзей", - отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина высоко ценит поддержку США в данный момент: "Помощь в сфере безопасности на сумму около 2,5 млрд долларов - это важный шаг, который усилит оборону на фронте. Эта поддержка оказывается в то время, когда Россия усиливает атаки, северокорейские военные привлекаются к боям, а оружие закупается у КНДР и Ирана".

Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.