О нас

Зеленский: В результате атак ВС РФ во Львове погибли пять человек

Зеленский: В результате атак ВС РФ во Львове погибли пять человек Во Львове в результате атак ВС РФ погибли пять человек, 30 пострадали.
В регионе
4 сентября 2024 г. 10:18
Зеленский: В результате атак ВС РФ во Львове погибли пять человек

Во Львове в результате атак ВС РФ погибли пять человек, 30 пострадали.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Российские ракеты против наших городов и людей. На данный момент из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок – девочка в возрасте 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали", - отметил он.

Кроме того, в Кривом Роге в результате атак пострадали пять человек.

Зеленский отметил, что в двух городах повреждены жилые дома, школы, медучреждения, гражданская инфраструктура.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy: 5 people killed as result of Russian attacks on Lviv
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiyanın Lvova hücumları nəticəsində 5 nəfər ölüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi