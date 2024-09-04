Зеленский: В результате атак ВС РФ во Львове погибли пять человек

Во Львове в результате атак ВС РФ погибли пять человек, 30 пострадали.

Во Львове в результате атак ВС РФ погибли пять человек, 30 пострадали.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Российские ракеты против наших городов и людей. На данный момент из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок – девочка в возрасте 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали", - отметил он.

Кроме того, в Кривом Роге в результате атак пострадали пять человек.

Зеленский отметил, что в двух городах повреждены жилые дома, школы, медучреждения, гражданская инфраструктура.