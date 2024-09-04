Зеленский: В результате атак ВС РФ во Львове погибли пять человек

Во Львове в результате атак ВС РФ погибли пять человек, 30 пострадали.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.
"Российские ракеты против наших городов и людей. На данный момент из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок – девочка в возрасте 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали", - отметил он.
Кроме того, в Кривом Роге в результате атак пострадали пять человек.
Зеленский отметил, что в двух городах повреждены жилые дома, школы, медучреждения, гражданская инфраструктура.
Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади.… pic.twitter.com/K3158HjGlw