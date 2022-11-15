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Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны

Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны Война между Россией и Украиной может закончиться, если РФ уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.
В регионе
15 ноября 2022 г. 09:20
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны

Война между Россией и Украиной может закончиться, если РФ уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом заявил в своем обращении к участникам саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение "российской агрессии".

"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", - заявил он.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19, исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Позже Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram расширенный список условий окончания войны: Радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, Энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Другими условиями по мнению Зеленского, являются вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и т.д.

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Версия на английском языке President Zelenskyy outlines pathway to end Ukraine conflict

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