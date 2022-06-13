Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказал в своем обращении президент Владимир Зеленский.

"Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области", - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.