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Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.
В регионе
13 июня 2022 г. 23:38
Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказал в своем обращении президент Владимир Зеленский.

"Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области", - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Xerson vilayətinin bir neçə icması azad edilib”

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