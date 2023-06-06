Зеленский в Киеве обсудил с представителем Ватикана украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Они обсудили украинскую формулу мира.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Они обсудили украинскую формулу мира.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие между страной и Святым Престолом в рамках реализации украинской формулы мира.

Зеленский отметил, что российская сторона совершает ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.

Президент отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. РФ должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.