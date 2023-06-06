О нас

Зеленский в Киеве обсудил с представителем Ватикана украинскую формулу мира

Зеленский в Киеве обсудил с представителем Ватикана украинскую формулу мира Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Они обсудили украинскую формулу мира.
В регионе
6 июня 2023 г. 17:48
Зеленский в Киеве обсудил с представителем Ватикана украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве. Они обсудили украинскую формулу мира.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие между страной и Святым Престолом в рамках реализации украинской формулы мира.

Зеленский отметил, что российская сторона совершает ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии.

Президент отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. РФ должна вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy discusses Ukrainian peace formula with Vatican representative

Экслюзивные новости

Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi