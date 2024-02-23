Зеленский в интервью FoxNews объяснил, почему уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.

Как передает Report со ссылкой на FoxNews, президент отметил, что мы не говорим об изменении курса наших действий, только "говорим о вещах, которые долго не менялись":

"Мы должны были быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса.

Должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время - это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей".

У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного, и означает ли это, что генерал и в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию.

На что украинский лидер ответил, что это выбор Залужного: "Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что очень благодарен ему за это".