О нас

Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат

Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат В Донецкой области идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими.
В регионе
9 июня 2023 г. 04:25
Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат

В Донецкой области Украины идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими.

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Безопасность. Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие - "Хортица", "Таврия", все, кто вовлечен на наиболее горячих направлениях.

В Донецкой области идут очень жестокие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает его!

Бахмут - молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину!

Авдеевка, Марьинка, весь восток...

Ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать - не сегодня", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: Donetsk vilayətində şiddətli döyüşlər gedir, lakin nəticə əldə olunur

Другие новости из категории

ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире 
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире 
9 июня 2023 г. 03:56
Эрдоган сохранил Фахреддина Алтуна на своем посту
Эрдоган сохранил Фахреддина Алтуна на своем посту
9 июня 2023 г. 03:38
Председателем ЦБ Турции впервые стала женщина
Председателем ЦБ Турции впервые стала женщина
9 июня 2023 г. 03:21
Министр юстиции Грузии: Мы не помогаем России обходить санкции
Министр юстиции Грузии: Мы не помогаем России обходить санкции
9 июня 2023 г. 02:44
Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на Каховской ГЭС
Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на Каховской ГЭС
9 июня 2023 г. 01:14
Перестрелка в Стамбуле, есть погибшие и раненые
Перестрелка в Стамбуле, есть погибшие и раненые
8 июня 2023 г. 23:57
Россия обстреляла город Умань, есть пострадавшие
Россия обстреляла город Умань, есть пострадавшие
8 июня 2023 г. 23:32
Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось
Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось
8 июня 2023 г. 22:10
В Иране при наводнениях погибли два человека
В Иране при наводнениях погибли два человека
8 июня 2023 г. 21:47
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Украины
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Украины
8 июня 2023 г. 21:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi