Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат

В Донецкой области идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими.

В Донецкой области Украины идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими.

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Безопасность. Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие - "Хортица", "Таврия", все, кто вовлечен на наиболее горячих направлениях.

В Донецкой области идут очень жестокие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает его!

Бахмут - молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину!

Авдеевка, Марьинка, весь восток...

Ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать - не сегодня", - отметил глава государства.