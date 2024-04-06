Зеленский: В Чернигове обсудил с делегацией Конгресса США ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Черниговской области на севере Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Черниговской области на севере Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сообщил в соцсети.

"Встретился с делегацией Конгресса США - были представлены обе партии, обе палаты Конгресса. Важно, что партнеры видят лично происходящее в Украине, в наших регионах. Провел встречу с конгрессменами вчера именно в Черниговской области", - сообщил президент.

По словам Зеленского, он проинформировал партнеров о ситуации на передовой, а также рассказал им о первоочередных потребностях украинской армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, ... и для наших дальнейших активных действий", - отметил он.