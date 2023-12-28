О нас

Зеленский: В 2023 году США выделили Украине военную помощь на более чем $24 млрд

Зеленский: В 2023 году США выделили Украине военную помощь на более чем $24 млрд Украина в 2023 году получила от США военную помощь на сумму свыше 24 млрд долларов.
В регионе
28 декабря 2023 г. 15:58
Зеленский: В 2023 году США выделили Украине военную помощь на более чем $24 млрд

Украина в 2023 году получила от США военную помощь на сумму свыше 24 млрд долларов.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети "X".

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 млрд долларов", - отметил он, выразив надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Вашингтона.

Согласно же сообщению Госдепа, общая сумма помощи составляет 44,3 млрд долларов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина получит пакет военной помощи на 250 млн долларов, который будет последним в уходящем году. В него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО" и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy: US provided Ukraine with military air packages worth over $24 billion in 2023
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “ABŞ Ukraynaya bu il 24 milyard dollardan çox hərbi yardım ayırıb”

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi