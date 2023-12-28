Зеленский: В 2023 году США выделили Украине военную помощь на более чем $24 млрд

Украина в 2023 году получила от США военную помощь на сумму свыше 24 млрд долларов.

Украина в 2023 году получила от США военную помощь на сумму свыше 24 млрд долларов.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети "X".

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 млрд долларов", - отметил он, выразив надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Вашингтона.

Согласно же сообщению Госдепа, общая сумма помощи составляет 44,3 млрд долларов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина получит пакет военной помощи на 250 млн долларов, который будет последним в уходящем году. В него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО" и т.д.