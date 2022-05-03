О нас
Аудио новости

Зеленский: Уже 29 стран возобновили работу своих посольств в Украине

Зеленский: Уже 29 стран возобновили работу своих посольств в Украине Дания возобновляет работу своего посольства в столице Украины, что стало уже 29-м иностранным представительством, вернувшимся в нашу страну.
В регионе
3 мая 2022 г. 01:02
Зеленский: Уже 29 стран возобновили работу своих посольств в Украине

Дания возобновляет работу своего посольства в столице Украины, что стало уже 29-м иностранным представительством, вернувшимся в нашу страну.

Как передает Report, об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что 2 мая в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Дании.

"Обсудили весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений, прежде всего оборонных, финансового и политического взаимодействия. Вижу прогресс в выполнении договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании. Благодарен. Получил хорошие сигналы", - рассказал Зеленский.

Также президент обсудил с главой правительства Дании планы по восстановлению Украины после войны, и поддержку евроинтеграционных процессов.

"Благодарен за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в нашей столице. Это уже 29-е иностранное представительство, вернувшееся в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Artıq 29 ölkənin Ukraynadakı səfirliyi işini bərpa edib”

Другие новости из категории

Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
2 мая 2022 г. 21:30
Посольство Швеции возобновляет работу в Киеве
Посольство Швеции возобновляет работу в Киеве
2 мая 2022 г. 21:20
Эрдоган и президент Израиля провели телефонный разговор
Эрдоган и президент Израиля провели телефонный разговор
2 мая 2022 г. 20:14
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО Град и Смерч, есть погибшие
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", есть погибшие
2 мая 2022 г. 19:13
Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве
Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве
2 мая 2022 г. 18:41
В Киевской области обнаружены тела более 1 200 гражданских лиц
В Киевской области обнаружены тела более 1 200 гражданских лиц
2 мая 2022 г. 18:24
Горсовет Мариуполя: Российские войска вывозят тела погибших в грузовиках для гумпомощи
Горсовет Мариуполя: Российские войска вывозят тела погибших в грузовиках для гумпомощи
2 мая 2022 г. 18:04
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
2 мая 2022 г. 17:34
В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию
В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию
2 мая 2022 г. 17:28
Посла Украины вновь вызвали в МИД Грузии
Посла Украины вновь вызвали в МИД Грузии
2 мая 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi