Зеленский: Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь!

"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет".

"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинскому народу.

"Мы уже думаем про будущее. Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о выделении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление, и это только первые решения.

Мы наносим оккупантам такие потери, которых она не видела в самом страшном сне. Армия РФ не вышла на запланированные рубежи, но вышла на почти 10 тысяч убитых. Это страшно, это солдаты 18-20 лет, почти дети, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать и почему они на чужой земле. Россия могла дать им что-то другое, кроме смерти.

С нашей стороны мы делаем все, чтобы договоренность заработала. Это одно из главных заданий на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - отметил Зеленский.