Зеленский утвердил санкции против ряда священнослужителей Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкции против экс-нардепа Вадима Новинского, митрополита Павла и других представителей Украинской православной церкви (УПЦ МП) и Русской православной церкви (

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкции против экс-нардепа Вадима Новинского, митрополита Павла и других представителей Украинской православной церкви (УПЦ МП) и Русской православной церкви (РПЦ).

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Санкции введены против 10 человек сроком на пять лет. Среди них, в частности: наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь), "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви" (Ростислав Швец), "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви "(Константин Чернышов) и другие.

Сотрудники СБУ провели обыски в зданиях УПЦ МП в различных областях Украины. Всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были граждане Украины и россияне.

Кроме того, правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.