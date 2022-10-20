Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против российских олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций против ряда россиян и российских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций против ряда россиян и российских компаний.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, документы опубликованы на сайте президента.

Указы датированы 19 октября. В перечень, принятый СНБО, вошли более 3 800 физических и юридических лиц - 2 507 и 1 374 соответственно.

"Сегодня президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут довольно фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее", - прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

По словам Данилова, это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка", - сказал секретарь СНБО.