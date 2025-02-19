Зеленский: Уступки России поддерживает лишь 1% украинцев

Большинство украинцев не поддерживает территориальные уступки России.

Большинство украинцев не поддерживает территориальные уступки России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения".

Он также заявил, что в ходе визита в Украину спецпредставитель президента США Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.

"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми, - пояснил Зеленский.

Он сказал, что планирует вместе с Келлогом посетить линию фронта и пообщаться с украинскими военными.

"Поедем и пусть он спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", - подчеркнул президент.