Зеленский: Уступки России поддерживает лишь 1% украинцев

Большинство украинцев не поддерживает территориальные уступки России.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения".
Он также заявил, что в ходе визита в Украину спецпредставитель президента США Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.
"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми, - пояснил Зеленский.
Он сказал, что планирует вместе с Келлогом посетить линию фронта и пообщаться с украинскими военными.
"Поедем и пусть он спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", - подчеркнул президент.