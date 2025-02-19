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Зеленский: Уступки России поддерживает лишь 1% украинцев

Зеленский: Уступки России поддерживает лишь 1% украинцев Большинство украинцев не поддерживает территориальные уступки России.
В регионе
19 февраля 2025 г. 15:36
Зеленский: Уступки России поддерживает лишь 1% украинцев

Большинство украинцев не поддерживает территориальные уступки России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, "идти на все уступки России поддерживает лишь 1% населения".

Он также заявил, что в ходе визита в Украину спецпредставитель президента США Кит Келлог должен лично пообщаться с людьми, чтобы понять реальную картину настроений в стране.

"Для меня важно, чтобы он сам походил по Киеву, другим городам, пообщался с людьми, - пояснил Зеленский.

Он сказал, что планирует вместе с Келлогом посетить линию фронта и пообщаться с украинскими военными.

"Поедем и пусть он спросит военных: готовы ли они сейчас срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать России и не иметь гарантий безопасности? Пусть пообщается с людьми, которые здесь живут и воюют", - подчеркнул президент.

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