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Зеленский: Усиление Украины приближает конец войны

Зеленский: Усиление Украины приближает конец войны Усиление позиции Украины и поддержки военных на фронте приближает конец войны и установление справедливого мира для всей Европы.
В регионе
19 декабря 2024 г. 21:03
Зеленский: Усиление Украины приближает конец войны

Усиление позиции Украины и поддержки военных на фронте приближает конец войны и установление справедливого мира для всей Европы.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X в связи со встречей с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Брюсселе.

Отмечается, что основной темой обсуждения сторон стала постоянная поддержка Украины.

В. Зеленский заявил, что Украина надеется на максимально продуктивный год для двусторонних отношений.

"Сегодня мы обсудили текущие оборонные потребности Украины, уделив особое внимание усилению систем противовоздушной обороны для защиты стратегических энергетических объектов", - добавил он.

Отметим, что ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил об определенном прогрессе в прекращении войны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukraynanın güclənməsi müharibənin sonunu yaxınlaşdırır

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