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Зеленский улетел в Грецию на встречу с лидерами западных Балкан

Зеленский улетел в Грецию на встречу с лидерами западных Балкан Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Грецию.
В регионе
21 августа 2023 г. 11:05
Зеленский улетел в Грецию на встречу с лидерами западных Балкан

Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Грецию.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, он примет участие в деловом ужине с лидерами западных Балкан. Его организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В мероприятии также примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

По данным СМИ, топ-политики встретятся во дворце Максимос, чтобы обсудить расширение и европейское будущее региона, энергетическую безопасность на Балканах и Юго-Восточной Европе и санкции против РФ.

Власти Греции данные о визите Зеленского на запрос журналистов не подтвердили и не опровергли.

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Версия на английском языке Zelenskyy leaves for Greece to attend Balkans summit
Версия на азербайджанском языке Zelenski Yunanıstana gedib, liderlər Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edəcək

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