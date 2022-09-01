Зеленский: Украинское зерно направляется в Эфиопию

Украинское зерно прибыло в порт Джибути и будет доставлено в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

Украинское зерно прибыло в порт Джибути и будет доставлено в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу сегодня поблагодарить всех наших аграриев, портовиков, дипломатов, чиновников, вернувших Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. 23 тысячи тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас самая плохая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода", - сказал он в видеообращении.

По словам Зеленского, Украина также возвращает соответствующие связи со странами Аравийского полуострова - около 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен.

“В общей сложности уже более 1,5 миллиона тонн нашей продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе. Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям», - подчеркнул президент.