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Зеленский: Украинские военные за сентябрь освободили почти 9 тыс. кв. км

Зеленский: Украинские военные за сентябрь освободили почти 9 тыс. кв. км Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров нашей территории от российских войск. Продолжаются стабилизационные меры.
В регионе
24 сентября 2022 г. 02:03
Зеленский: Украинские военные за сентябрь освободили почти 9 тыс. кв. км

"Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров нашей территории от российских войск. Продолжаются стабилизационные меры".

Как передает Report, об этом своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.

"Этот ощутимый результат, достигнутый благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи было больше", - призвал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ordusu sentyabrda 9 min kvadrat km ərazini işğaldan azad edib

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