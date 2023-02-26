Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки

Украинские военные в воскресенье сбили российский самолет в районе Авдеевки.

Украинские военные в воскресенье сбили российский самолет в районе Авдеевки.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда" , об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Я благодарю всех, кто приближает эту победу, я благодарю всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою!

Кстати, особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой", - отметил глава государства.

Командование Воздушных сил и Генштаб ВСУ пока не сообщали о сбитом самолете.