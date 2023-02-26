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Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки

Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки Украинские военные в воскресенье сбили российский самолет в районе Авдеевки.
В регионе
26 февраля 2023 г. 22:12
Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки

Украинские военные в воскресенье сбили российский самолет в районе Авдеевки.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда", об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Я благодарю всех, кто приближает эту победу, я благодарю всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою!

Кстати, особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой", - отметил глава государства.

Командование Воздушных сил и Генштаб ВСУ пока не сообщали о сбитом самолете.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Avdiivkada Rusiya təyyarəsinin vurulduğunu açıqlayıb

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