Зеленский: Украинские военные нанесли колоссальные потери "вагнеровцам"

Украинские военные нанесли колоссальные потери "вагнеровцам" во время боев на востоке - около 21 тыс. убитыми и 80 тыс. ранеными.

Украинские военные нанесли колоссальные потери "вагнеровцам" во время боев на востоке - около 21 тыс. убитыми и 80 тыс. ранеными.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью El Mundo.

"Наши войска убили 21000 из них и ранили 80000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. В нашем случае наши люди мотивированы, потому что они, их дети и родители хотят выжить", - рассказал президент.

Уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления. Сегодня украинские воины готовы двигаться вперед.

"Феномен Вагнера, такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Их самая мощная группа была на востоке Украины и использовала пленных для нападений. Они были такими сильными, потому что у них не было другого выбора, кроме как атаковать", - рассказывает президент.

Как отметил Зеленский, "вагнеровцы" не имели выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие же наемники. В этом был секрет их силы. Между тем, остальные российские военные не мотивированы и слабее наших воинов.

Среди "вагнеровцев" были две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которые использовались в качестве пушечного мяса.

"Что касается "Вагнера", то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре", - отметил Зеленский.