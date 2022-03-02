Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца

"Мы не думаем, сколько продержимся, украинская нация будет бороться до конца".

"Мы не думаем, сколько продержимся, украинская нация будет бороться до конца".

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в совместном интервью для Reuters и CNN.

В частности, у президента спросили, сколько еще Украина может продержаться в противостоянии российской агрессии.

"Мы не знаем и об этом не думаем. Это вопрос философский. Мы не удерживаемся, а боремся, и бороться эта нация будет до конца своей жизни. Вот и все. Вопрос сколько продержится это руководство, это точно не про нас", - сказал Зеленский.

"Прежде всего, почему мы побеждаем, или почему мы защищаемся? Почему? Потому что мы у себя дома. И считаю, что должны защищать все свое ради будущего наших детей, которых сегодня также надо защищать", - почеркнул президент.