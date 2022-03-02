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Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца

Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца "Мы не думаем, сколько продержимся, украинская нация будет бороться до конца".
В регионе
2 марта 2022 г. 04:18
Зеленский: Украинская нация будет бороться до конца

"Мы не думаем, сколько продержимся, украинская нация будет бороться до конца".

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в совместном интервью для Reuters и CNN.

В частности, у президента спросили, сколько еще Украина может продержаться в противостоянии российской агрессии.

"Мы не знаем и об этом не думаем. Это вопрос философский. Мы не удерживаемся, а боремся, и бороться эта нация будет до конца своей жизни. Вот и все. Вопрос сколько продержится это руководство, это точно не про нас", - сказал Зеленский.

"Прежде всего, почему мы побеждаем, или почему мы защищаемся? Почему? Потому что мы у себя дома. И считаю, что должны защищать все свое ради будущего наших детей, которых сегодня также надо защищать", - почеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna xalqı sona qədər mübarizə aparacaq”

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