    Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 17:46
    В конце сентября-начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по покупке оружия.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский.

    Он также рассказал о результатах переговоров, которые он провел с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

    "У нас была договоренность о покупке соответствующего оружия в Соединенных Штатах Америки через различные программы. Все технические встречи, начиная с конца сентября и начала октября, проведет украинская делегация в США. Главные вещи мы обсудили с президентом, согласовали. Теперь переходим к практической реализации", – отметил он.

    Зеленский охарактеризовал эту договоренность как "mega deal о покупке оружия от Америки".

    По его словам, он обсудил с Трампом соглашение о покупке украинских дронов.

    "Обсудили drone deal. И также технические команды начинают работать над этим соглашением. Это наши дроны, которые будут напрямую покупать США", – сказал он.

    Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcək

    Лента новостей