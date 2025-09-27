Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

В конце сентября-начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по покупке оружия.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский.

Он также рассказал о результатах переговоров, которые он провел с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"У нас была договоренность о покупке соответствующего оружия в Соединенных Штатах Америки через различные программы. Все технические встречи, начиная с конца сентября и начала октября, проведет украинская делегация в США. Главные вещи мы обсудили с президентом, согласовали. Теперь переходим к практической реализации", – отметил он.

Зеленский охарактеризовал эту договоренность как "mega deal о покупке оружия от Америки".

По его словам, он обсудил с Трампом соглашение о покупке украинских дронов.

"Обсудили drone deal. И также технические команды начинают работать над этим соглашением. Это наши дроны, которые будут напрямую покупать США", – сказал он.