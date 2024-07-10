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Зеленский: Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16

Зеленский: Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16 Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять ВС России в небе.
В регионе
10 июля 2024 г. 09:15
Зеленский: Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16

Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять ВС России в небе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США.

Он фактически констатировал, что количество обещанных Украине F-16 союзниками на сегодняшний день не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия... Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 - это ничто. Поэтому до момента, пока у нас не будет этого количества самолетов, мы не сможем стать равными с ними в небе, это будет сложно", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukraynanın azı 128 F-16 qırıcısına ehtiyacı var

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