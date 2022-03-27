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Зеленский: Украине нужен хотя бы 1% самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО

Зеленский: Украине нужен хотя бы 1% самолетов и танков, которые "пылятся" в странах НАТО Партнерам нужно активизировать помощь Украине. В том числе во вопросе предоставления одного процента военной техники стран НАТО.
В регионе
27 марта 2022 г. 02:23
Зеленский: Украине нужен хотя бы 1% самолетов и танков, которые пылятся в странах НАТО

"Партнерам нужно активизировать помощь Украине. В том числе во вопросе предоставления одного процента военной техники стран НАТО".

Как передает Report, об этом в своем видеообращении сказал Владимир Зеленский.

"Это очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров. Что у них просто пылится.

Он отметил, что не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими войсками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы.

"Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день! Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?", - сказал Зеленский.

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