Зеленский: Украине не нужны солдаты НАТО, дайте нам оружие и технологии

Украине не нужны иностранные солдаты для борьбы с РФ. Впрочем, необходимы современные технологии и оружие.

Украине не нужны иностранные солдаты для борьбы с РФ. Впрочем, необходимы современные технологии и оружие.

Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

"Я никогда об этом не говорил, потому что мы не в НАТО и я не имею на это никаких прав. Нам не нужны солдаты. Конечно, если мы хотим иметь такое же отношение к солдатам, как в России, и получить вторую мировую войну, или первую мировую войну, когда люди просто шли друг на друга. Но это другая война, связанная с технологиями", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Западу будет дешевле дать нам именно деньги и оружие. Кроме того, партнеры имеют все, что нужно Украине на поле боя.

"Россияне воюют против нашей энергетики, не используя армию повсюду, я имею в виду, армию на всей суше. Они используют свои самолеты и различные системы с российской территории, из Беларуси, из оккупированного Крыма. Я думаю, что миру будет дешевле дать нам такие системы, особенно, когда мы знаем, что они у них есть", - добавил украинский лидер.