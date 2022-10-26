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Зеленский: Украина выполнит рекомендации для вступления в Евросоюз до конца года

Зеленский: Украина выполнит рекомендации для вступления в Евросоюз до конца года Украина выполнит семь рекомендаций для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.
В регионе
26 октября 2022 г. 01:49
Зеленский: Украина выполнит рекомендации для вступления в Евросоюз до конца года

Украина выполнит семь рекомендаций для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.

Как передает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером брифинге в Киеве.

По словам Зеленского, во время встречи с президентом ФРГ обсуждались, в частности, вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся приобретения членства Украиной в Европейском Союзе", – подчеркнул глава государства.

Для вступления в Европейский Союз наша страна должна выполнить семь рекомендаций. Они касаются, в частности, ускорения отбора судей Конституционного суда, продолжения внедрения реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, демонстрации ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

"Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", – добавил президент.

Европейская комиссия должна представить ежегодный отчет относительно политики расширения в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna bu ilin sonuna kimi Aİ-yə üzvlüklə bağlı yeddi tövsiyəni yerinə yetirəcək”

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