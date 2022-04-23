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Зеленский: Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения "референдума" РФ в Херсоне

Зеленский: Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения "референдума" РФ в Херсоне Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения "референдума" РФ в Херсоне и в случае уничтожения защитников Мариуполя.
В регионе
23 апреля 2022 г. 21:34
Зеленский: Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения референдума РФ в Херсоне

Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения "референдума" РФ в Херсоне и в случае уничтожения защитников Мариуполя.

Как передает Report, об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдо-референдум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях в Херсоне и в Запорожской области, и на востоке государства, должны знать и должны не помогать им", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такие действия не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации.

Напомним, что в Херсоне российские войска намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля. Из города уже выехало около 40% жителей.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlardan çıxmasının bir neçə səbəbi ola bilər"

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