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Зеленский: Украина против замораживания конфликта с Россией

Зеленский: Украина против замораживания конфликта с Россией Украина выступает против замораживания конфликта.
В регионе
4 мая 2022 г. 13:23
Зеленский: Украина против замораживания конфликта с Россией

Украина выступает против замораживания конфликта.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Wall Street Journal CEO Council Summit.

Говоря о возможном прекращении огня, он сказал, что "это не означает, что российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт".

Президент Украины отметил, что минские договоренности привели к замороженному конфликту: "Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из минских договоренностей, из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли и больше в такое болото Украина точно не пойдет".

Вместе с тем, по словам Зеленского, он не видит желания РФ добиться прекращения огня: "Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда, может, мы с ним договоримся лично. Он должен брать на себя обязательства по прекращению огня, желательно публичные, тогда мы можем верить в это. Сначала надо сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом вступит в силу дипломатия", - отметил он.

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