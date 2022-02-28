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Зеленский: Украина просит ЕС о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре

Зеленский: Украина просит ЕС о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просит Евросоюз о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре.
В регионе
28 февраля 2022 г. 13:17
Зеленский: Украина просит ЕС о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просит Евросоюз о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент сообщил в своем видеообращении.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за то, что они рядом с нами.

"Но наша цель - быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", - отметил он.

Зеленский уверен, что это справедливо.

"Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что все это возможно", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Zelensky: Ukraine asking EU for immediate accession under new special procedure
Версия на азербайджанском языке Zelenski Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət edib

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