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Зеленский: Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров

Зеленский: Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров, поскольку если увидит соответствующие шаги деэскалации, тогда режим прекращения огня продолжится с американскими гарантиями посредничества.
В регионе
4 июня 2025 г. 17:30
Зеленский: Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров

Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров, поскольку если увидит соответствующие шаги деэскалации, тогда режим прекращения огня продолжится с американскими гарантиями посредничества.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Партнеры могут поддержать, но мы предлагаем российской стороне прекращение огня до встречи лидеров", - сказал он.

По его словам, Украина предлагает встречу с понедельника в любой день.

"Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что мы встретимся, если нет никакого понимания, если нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня с американскими гарантиями посредничества", - пояснил президент.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyaya liderlərin görüşünə qədər atəşkəs təklif edir

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