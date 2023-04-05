Зеленский: Украина получит от Польши новый пакет военной помощи

Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. Украина, в частности, получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak и системы зенитных ракетных комплексов Piorun.

Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. Украина, в частности, получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak и системы зенитных ракетных комплексов Piorun.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных, как сказал премьер-министр, и это правда, Piorun, МиГ и другого нужного вооружения", - уточнил Зеленский.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Ранее Украина уже получила от Польши четыре самолета. В среду польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Киеву еще четыре МиГ-29. Кроме того, шесть таких самолетов, которые сейчас проходят техническое обслуживание, могут быть переданы украинской стороне в скором времени. Таким образом, Украина должна получить в общей сложности 14 самолетов МиГ-29 от Польши.