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Зеленский: Украина получит боевые самолеты после начала наступления ВСУ

Зеленский: Украина получит боевые самолеты после начала наступления ВСУ Партнеры предоставят Украине боевые самолеты после начала наступления ВСУ.
В регионе
3 мая 2023 г. 16:40
Зеленский: Украина получит боевые самолеты после начала наступления ВСУ

Партнеры предоставят Украине боевые самолеты после начала наступления ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Финляндии отметил, что страна готова предоставить собственные истребители Украине. Он отметил, что у Финляндии нет самолетов F-16, однако есть истребители Hornet, но они "очень старые, и их не очень много".

"Финская позиция географически значительно отличается от многих европейских стран и стран НАТО... Сейчас устаревшие Hornet мы заменяем на F-35. И это очень большие объемы закупки для такой страны, как мы", - сказал он.

В то же время, президент Финляндии добавил, что его страна не могла отдать Украине свои Hornet до того, как получит новые самолеты, и к тому времени Hornet уже будут непригодны.

"Но нам нравятся ваши самолеты...", - ответил на это Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в боевых самолетах.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом.

Отметим, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и Ниинисте обсудят двусторонние отношения и поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine to receive combat aircraft after start of offensive

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